Novo ataque a tiros em escola deixa ao menos 2 mortos nos EUA

Mike Parson, o governador do Missouri, postou suas condolências nas redes sociais. "Os funcionários da Segurança Pública do Estado ofereceram os recursos estaduais necessários para ajudar na investigação. Estamos orando pelas vítimas, suas famílias e toda a comunidade."

A identidade das vítimas e do atirador ainda não foram reveladas. Segundo Lori Willis, a porta-voz da polícia, o atirador foi descrito como magro e estaria vestido só com roupas pretas. A polícia não sabe dizer se há ligação entre ele e a escola.

Os agentes de segurança trocaram tiros com o atirador pouco depois de entrarem no edifício, segundo a polícia.

Alguns estudantes formaram barricadas nas portas e se amontoaram nos cantos das salas de aula para tentar se proteger. Outros fugiram pelas janelas e correram para fugir do prédio, de acordo com a imprensa local.

Segundo o chefe de polícia local, Michael Sack, pelo menos outras sete pessoas ficaram feridas. O crime ocorreu por volta das 9h, no horário local (11h em Brasília). Quando os agentes chegaram à escola Central Visual and Performing Arts, dez minutos depois, um grupo de alunos corria para fora do local gritando que o atirador portava uma arma longa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.