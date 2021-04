Novas variantes são registradas em quem tomou as duas doses da vacina

Duas pessoas que tomaram as duas doses da vacina contra covid-19 foram infectadas com variantes do novo coronavírus. Os casos foram descritos na última semana pela revista The New England Journal of Medicine (NEJM), após pesquisadores da Universidade de Rockfeller, em Nova York, nos Estados Unidos, detectarem o vírus.

Segundo a Folha de São Paulo, a detecção das infecções com novas variantes só foi possível por conta da testagem conduzida no campus da universidade no início de março para o retorno das atividades presenciais, onde cerca de 1.400 funcionários e professores foram testados semanalmente.

Os cientistas descreveram que, nos dois casos, os sintomas foram brandos e passaram em três e seis dias após o início da infecção. Ainda, eles não descartam que os casos podem ter ocorrido entre a primeira dose e a dose de reforço, o que só reafirma a importância das duas para ter uma imunização completa.

Já é sabido que pessoas vacinadas podem ainda contrair o vírus e até mesmo desenvolver sintomas, mas as vacinas contra covid-19 utilizadas em todo o mundo apresentam alta eficácia para proteção contra casos graves e óbitos.

Em ambos os casos identificados, as duas vacinas utilizadas foram a da Moderna e da Pfizer/BioNTech, as duas com as taxas de eficácia global mais altas e com eficiência 100% contra casos graves.

Segundo os autores, a pesquisa tem o mérito de corroborar as hipótese de que uma infecção por novas variantes ainda é possível mesmo após a vacinação, especialmente considerando as variantes que conseguem fugir da proteção dada por anticorpos específicos para a proteína S do Spike (ou espícula, estrutura usada pelo vírus para entrar nas células e principal alvo das vacinas de mRNA), como é o caso das variantes B.1.351 e B.1.526.

Em um artigo de perspectiva publicado recentemente na revista Journal of the American Medical Association (Jama) os pesquisadores atribuem os atrasos na vacinação e o descontrole de casos de Covid em alguns lugares como cenário ideal para o surgimento desses novos mutantes, especialmente se eles contêm mutações que escapam dos anticorpos produzidos naturalmente ou por vacina.

A pesquisa, assim, sustenta a ideia de que uma terceira dose vacinal pode ser necessária para combater infecções por novas variantes conhecidas ou por vir. Em janeiro, a Moderna anunciou que já iniciou pesquisas para adaptar a sua vacina para as variantes do vírus.Por fim, o achado ainda reforça a importância de manter as medidas sanitárias e de proteção individual, incluindo a testagem de indivíduos assintomáticos para identificar possíveis infecções e ainda o sequenciamento do maior número de amostras possíveis para detectar rapidamente novas variantes que possam aparecer.