Novas buscas do caso Madeleine McCann são encerradas

As buscas por Madeleine McCann foram encerradas nesta quinta-feira (25). A informação foi confirmada por autoridades de Portugal.

A polícia procurava por uma arma e uma câmera de vídeo que seriam de Christian Brueckner, principal suspeito do caso. As buscas por Maddie, que desapareceu em 2007 e nunca foi localizada, estavam sendo realizadas em uma barragem no Algarve, em Portugal.

As autoridades acreditam que a câmera roubada da casa de Brueckner e que teria sido jogada na área, possa conter imagens de Madeleine, além de outros ataques sexuais que o suspeito possa ter cometido. As buscas estavam sendo feitas principalmente na margem, já que a barragem de Algarve está com o nível d'água abaixo do normal.

Investigadores afirmam que os materiais encontrados no local serão encaminhados para análise na Alemanha.

O local já foi alvo de buscas anteriormente. Em 2008, mergulhadores estiveram na barragem em busca do corpo de Madeleine, mas apenas meia foi encontrada na ocasião.