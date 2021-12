Nova Zelândia quer proibir nascidos a partir de 2008 de comprarem cigarros

Como uma das ações mais duras contra a indústria do tabaco, a Nova Zelândia anunciou nesta quinta-feira (12/09) que decidiu proibir uma nova geração de comprar cigarros para o resto da vida, citando outras medidas para acabar com o hábito de fumar e seu impacto sobre indústria do tabaco.

De acordo com a nova lei que o governo pretende implementar até ao final de 2022, neste país insular com uma população de 5 milhões de habitantes, qualquer pessoa com menos de 14 anos nunca poderá comprar cigarros. Em outras palavras, essa medida proíbe efetivamente as pessoas nascidas após 2008 de comprarem cigarros.

O projeto também prevê o aumento gradativo da idade mínima para compra de cigarros, que passa a ser de 18 anos a cada ano.

As autoridades da ilha esperam que a população possa abandonar o hábito de fumar antes desse prazo. Na verdade, a meta é reduzir o número de fumantes na Nova Zelândia pelo menos em 5% até 2025.