Nova Zelândia: homem é morto após ataque em supermercado; premiê cita terrorismo

Auckland está sob um estrito lockdown diante de uma nova onda de infecções pelo coronavírus. Muitos estabelecimentos estão fechados e a população está sendo autorizada a sair de casa apenas para comprar itens essenciais, ir ao médico ou se exercitar. Um vídeo feito por uma cliente dentro do supermercado revela o som de dez tiros sendo disparados rapidamente. Fonte: Associated Press.

Autoridades da Nova Zelândia informaram nesta sexta-feira (3) que atiraram e mataram um "extremista violento" depois que ele entrou em um supermercado de Auckland e esfaqueou seis clientes. A primeira-ministra, Jacinda Ardern, descreveu o incidente como um ataque terrorista. Ela disse que o homem era um cidadão do Sri Lanka, que se inspirava no grupo extremista Estado Islâmico. Segundo ela, o indivíduo era conhecido pelas agências nacionais de segurança e estava sendo monitorado. Jacinda disse que pela lei, ele não poderia ser mantido preso.

