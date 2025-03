Nova York convida demitidos por Donald Trump a trabalharem no estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante das demissões em massa promovidas por Donald Trump com a intenção de enxugar o governo, as páginas oficiais do estado de Nova York nas redes sociais fizeram publicações bem-humoradas, e um tanto quanto irônicas, afirmando que a região oferece opções e benefícios para quem procura trabalho.

"EI!!!!!! NOVA YORK QUER VOCÊ!!!!! Temos empregos. Temos benefícios. E realmente respeitamos nossos servidores públicos lol [gíria em inglês para gargalhadas]", diz mensagem que acompanha a publicação.

Os posts trazem um pôster com uma ilustração que retrata a Estátua da Liberdade, escultura icônica de Nova York, com o dedo em riste, como se estivesse apontando para quem vê as publicações. Também apresenta o link de um site (ny.gov/wewantyou) que reúne ofertas de emprego em diferentes setores, de transporte à saúde.

O desmantelamento do Estado é promessa de campanha e está no foco das preocupações do governo Trump. Desde que o republicano assumiu, funcionários públicos têm sido pressionados a se demitir, agências governamentais inteiras estão sendo fechadas, e os recursos federais para estados e ONGs foram bloqueados.

Todas as agências do governo receberam ordens para apresentar planos de demissão em massa. O bilionário Elon Musk, um dos principais assessores do presidente, está liderando o esforço relacionado aos cortes com seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

"O Doge disse que você está demitido?", questiona a publicação. "Nós dizemos: você está contratado!.

"Benefícios competitivos", "bons salários" e "proteções trabalhistas" são outras mensagens que aparecem no post.

Nova York é considerado um reduto democrata. Candidatos à Presidência do partido vencem de forma ininterrupta no estado desde as eleições de 1988. No pleito passado, Kamala Harris obteve na região 55,1% dos votos, contra 42,7% de Trump.

Nesta quinta, Trump anunciou que fará uma reunião com a governadora de Nova York, a democrata Kathy Hochul, na manhã desta sexta (14). Eles vão discutir a aprovação do gasoduto Constitution, que traria gás dos campos de perfuração da Pensilvânia para NY, a fim de reduzir os preços de energia na região.

O governo Trump é alvo de várias ações judiciais depois de ter demitido milhares de funcionários, o que desmantelou departamentos inteiros como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, na sigla em inglês).

Em resposta, um juiz federal ordenou nesta quinta que seis órgãos federais recontratem milhares de trabalhadores em estágio probatório que haviam sido demitidos como parte da iniciativa de Trump de enxugar o governo.