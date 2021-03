Nova York anuncia 1º caso de paciente infectado pela variante brasileira

O estado de Nova York, nos Estados Unidos, confirmou o primeiro caso de paciente infectado com a variante brasileira da Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador americano, Andrew Cuomo, neste sábado (20), e se trata de uma pessoa de 90 anos, que mora no Brooklyn e não tem histórico de viagens recentes.

Em nota, o governador orientou a população sobre as medidas de prevenção contra a doença. “A detecção da variante brasileira aqui em Nova York ressalta ainda mais a importância de tomar todas as medidas adequadas para continuar a proteger sua saúde” e continuou. “Embora seja normal que um vírus sofra mutação, a melhor maneira de se proteger é continuar a usar uma máscara bem ajustada, evitar grandes multidões, distância social, lavar as mãos e ser vacinado quando for sua vez”.

Ao todo, de acordo com o Sistema Globo, os Estados Unidos analisam aproximadamente 48 casos da variante. O primeiro caso da nova cepa foi detectado no país, no estado de Minesota.