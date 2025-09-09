   Compartilhe este texto

Nova ministra da Saúde da Suécia desmaia ao assumir cargo

Por Folha de São Paulo

09/09/2025 17h45 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A recém-nomeada ministra da Saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou nesta terça-feira (9) durante uma entrevista coletiva em Estocolmo, na qual foi apresentada em seu primeiro dia no cargo.

O episódio ocorreu logo após seu discurso de apresentação, quando Lann passou mal e caiu ao chão. Pessoas presentes prestaram os primeiros socorros, e a ministra foi retirada da sala. Poucos minutos depois, ela retornou e afirmou que havia sofrido uma queda de glicose no sangue.

Lann, de 48 anos, substituiu Acko Ankarberg Johansson, que renunciou de forma repentina na última semana, apesar de ter anunciado recentemente que disputaria nova vaga no Parlamento. Antes da nomeação, Lann era vereadora em Gotemburgo pelos Democratas-Cristãos (KD), partido da coalizão do governo de Ulf Kristersson.

O setor da saúde é uma das principais bandeiras dos Democratas-Cristãos, que prometeram reduzir as filas de atendimento médico, consideradas ilegalmente longas na Suécia mesmo após aportes bilionários.

De acordo com um comunicado oficial publicado após o ocorrido, a ministra está bem, em condição estável e sem graves riscos de saúde.

