Nos EUA, Pelosi apoia proibição das importações de petróleo russo

A proibição do petróleo russo pode causar uma aliança momentânea de congressistas à esquerda e à direita: democratas que lutam contra as mudanças climáticas e querem diminuir a dependência de combustíveis fósseis; republicanos que querem aumentar a produção doméstica de energia; e a grande maioria dos legisladores de ambos os partidos que querem parar a guerra promovida pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Fonte: Associated Press.

O apoio de Pelosi também fortalece uma ideia já discutida no Congresso americano, apoiada por diversos republicanos e por um número crescente de democratas. A Casa Branca disse que todas as opções continuam na mesa.

