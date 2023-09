Nos EUA, idade e economia ameaçam reeleição de Biden em 2024, mostra pesquisa do 'WSJ'

A pesquisa com 1.500 eleitores registrados foi realizada entre 24 e 30 de agosto, com margem de erro de 2,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Biden está empatado com o ex-presidente Donald Trump em uma eventual reedição da disputa de 2020, cada um com 46%. A pesquisa do WSJ mostra desafios para Biden, mas também fraquezas em seu provável oponente. Os eleitores na pesquisa veem Trump como menos honesto e gostam menos dele do que de Biden, e a maioria avalia que, após a eleição de 2020, o então presidente realizou um esforço ilegal para impedir que o Congresso declarasse Biden o vencedor.

