Noiva morre por bala perdida após convidado atirar para comemorar casamento

"Recebemos uma ligação de emergência de tiros em um salão de casamentos na cidade de Firuzabad e os policiais foram enviados imediatamente", disse o porta-voz da polícia local, coronel Mehdi Jokar. "Os policiais descobriram que alguém havia disparado com um rifle de caça como parte da tradição nômade local, mas infelizmente por causa da multidão e do mau controle da arma, ele conseguiu atirar em três pessoas, dois homens e a noiva. O atirador fugiu da área, mas a polícia localizou o homem ainda com o rifle de caça não licenciado que havia sido disparado no casamento", finalizou.

