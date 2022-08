Noiva é abandonada no altar após sogra reprovar aparência: ‘baixinha e feia'

Segundo o jornal malsino, Malaymail, a mulher xingou a noiva de “baixinha e feia” ao ver Lamia pessoalmente causando uma situação constrangedora. O noivo chegou a chorar, mas no fim acabou acatando a opinião da mãe e desistiu do casamento.

Um casamento acabou antes mesmo de começar após a noiva Lamia Al-Labawi ser xingada pela a sogra durante a cerimônia, na Túnisia. As duas ainda não se conheciam pessoalmente até o dia do casamento quando a mãe do noivo reprovou a aparência da futura nora.

