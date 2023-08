Nile Rodgers pede à sigla de ultradireita da Suíça para tirar do ar jingle que lembra 'We Are Family'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico americano Nile Rodgers pediu nesta terça-feira (15) ao UDC (Partido do Povo Suíço) que tire do ar um jingle de campanha cujo refrão remete ao de "We Are Family". O hit foi composto por ele e Bernard Edwards e gravado pela banda Sister Sledge em 1979.

Segundo Rodgers, as propostas do partido ultradireitista, que é anti-imigração e eurocético, não estão em consonância com os ideais de "inclusão e diversidade" que a canção busca pregar, "independentemente de raça, etnia, idade, gênero, religião ou orientação sexual".

"O propósito da música é trazer alegria a todos, sem exceções!", escreveu ele em comunicado reproduzido em seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, acrescentando que havia acionado as gravadoras responsáveis pelos direitos autorais da composição para impedir que ela continue a circular.

Rodgers foi um dos responsáveis por fazer a dance music funkeada explodir nos anos 1970, e produziu de discos de Madonna e de Diana Ross. Ele ainda atuou junto aos Panteras Negras quando jovem e tem uma longa trajetória de ativismo político.

O UDC divulgou um videoclipe de "Das Isch d'SVP" (em português, isso é o Partido do Povo Suíço) no início da semana, em antecipação às eleições parlamentares do país em outubro. As cenas mostram os membros do partido usando óculos escuros e gravatas que brilham no escuro e dançando em uma boate.

Thomas Matter, integrante da sigla, afirmou ao tabloide local Blick que o jingle é uma composição original, de autoria de um artista chamado DJ Tommy, e negou qualquer semelhança entre as canções. "No pop há um milhão de músicas que soam parecidas, não há nada de surpreendente ou novo nisso", acrescentou.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, porém, na própria terça-feira o videoclipe original foi retirado do YouTube sob a justificativa de que violava direitos autorais. Um remix da mesma canção segue disponível.

Esta não é a primeira vez que um artista solicita que sua produção não seja associada a políticos de cujas visões discorda. Em 2016, os Rolling Stones pediram que Donald Trump, então pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, parasse de usar suas músicas em eventos de campanha. O ex-apresentador de reality shows é um grande fã da banda, e na época reproduzia "You Can't Always Get What You Want" com frequência em seus comícios.

A lista de músicos que pediu o mesmo a Trump, aliás, é longa, e inclui Adele, Bruce Springsteen, Neil Young e Rihanna.