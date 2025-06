Netanyahu elogia ataque dos EUA ao Irã: "Inflexão na História"

Netanyahu afirmou que Trump agiu para "negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas", acreditando que isso pode levar o Oriente Médio à paz. Ele destacou que "o presidente Trump e os EUA agiram com muita força" e agradeceu em nome de Israel.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, classificou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de bombardear o Irã como uma "inflexão na história". Em um vídeo neste sábado (21), Netanyahu elogiou a ação, dizendo que os EUA "fizeram o que nenhum outro país no mundo pôde fazer" e que a "decisão firme" de Trump "vai mudar a história".

