Netanyahu diz que líder do Hamas não se importa com Gaza e age como um 'pequeno Hitler'

Um dia antes, no sábado (4), o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, prometeu que as forças israelenses eliminariam o líder do Hamas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo (5), que o líder do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar, não se importa com os moradores da Faixa de Gaza.

