Náufragos de cargueiro são salvos por cruzeiro e Guarda Costeira nos EUA

Chegando à área do alerta, os oficiais do navio avistaram um bote salva-vidas. O navio de cruzeiro parou e a equipe resgatou os seis tripulantes.

Os oficiais do navio de cruzeiro, sob a direção do Capitão Paolo Severini, alteraram o rumo da embarcação após receberem o alerta. Eles também auxiliaram o Centro de Operações da Frota da Carnival em Miami e a USGC.

Segundo o diário de bordo, o sistema de monitoramento do Carnival Vista recebeu um alerta de emergência quando o navio navegava em direção ao porto de Amber Cove, na costa norte da República Dominicana. O navio, que tem capacidade para aproximadamente 4.000 passageiros, partiu de Porto Canaveral, na Flórida, no domingo (10), para um cruzeiro de seis dias.

O órgão também se envolveu nas buscas e, horas depois, os outros seis tripulantes foram localizados. As cenas de resgate foram gravadas em vídeo por uma passageira do navio de cruzeiros, identificada como Tori Foster e, em um segundo momento, por membros da USCG.

