Nasa se prepara para apresentar informe especial sobre extraterrestres

O diretor da Agência Espacial Americana (NASA), Bill Nelson, anunciou que um comitê de cientistas está preparando um informe especial sobre os recentes avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs). A expectativa é de que os resultados sejam divulgados em agosto.

Durante sua visita à América Latina, que incluiu paradas no Brasil e na Argentina, Nelson se reuniu com o presidente argentino, Alberto Fernández, para oficializar a adesão do país aos esforços internacionais propostos pelos Estados Unidos para enviar astronautas à Lua até 2025. A Argentina é o 28º país a assinar os acordos Artemis, um plano de exploração pacífica da Via Láctea, que também conta com a participação do Brasil.

De acordo com o Estadão, apesar da relevância da exploração lunar, a questão dos OVNIs tem atraído crescente atenção e debates acalorados nos EUA. Durante uma sessão do Congresso americano, um ex-oficial de inteligência, David Gruscho, acusou o Pentágono de encobrir informações sobre naves extraterrestres e "restos não humanos". Gruscho, ex-membro da Força Aérea, destacou que os avistamentos não são raros nem isolados.

Diante desse cenário, Nelson anunciou a formação de um comitê de cientistas para analisar a questão dos alienígenas. Ele revelou que os especialistas estão considerando utilizar os sensores espaciais da NASA para investigar o fenômeno dos OVNIs. O objetivo é trazer mais clareza e resolver as suspeitas em torno desses avistamentos.

O debate sobre objetos voadores não identificados ganhou força em 2020, quando o Pentágono divulgou vídeos classificados de pilotos que afirmavam terem tido encontros com OVNIs em incidentes separados ocorridos em 2004 e 2015. Embora não houvesse provas de atividade extraterrestre associada a esses objetos, também não foi possível descartar completamente a possibilidade.

Neste ano, o Pentágono registrou um aumento significativo no número de informes sobre OVNIs, com um total de 650 em apenas alguns meses, o que chama a atenção de legisladores e da comunidade científica. Com a investigação em andamento, a expectativa é de que o informe especial da NASA traga novas luzes sobre esse intrigante fenômeno. O mundo aguarda ansiosamente pelas respostas que serão reveladas no próximo mês.