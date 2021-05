Nasa faz simulação e mostra que asteroide poderia dizimar Europa

Cientistas da Nasa e europeus realizaram estudos para saber como evitar um desastre, caso ocorresse um possível impacto de um asteroide com a Terra. Mas os resultados preocuparam e mesmo que a rocha fosse detectada com seis meses de antecedência, não haveria muito o que poderia ser feito e ele poderia dizimar até mesmo um continente como a Europa.

O estudo durou quatro dias e considerou um asteroide com tamanho entre 34 e 800 metros, detectado a 56,3 milhões de km de nós. Resultados do estudo foram divulgados pela CNN Brasil.

No primeiro dia, o asteroide foi descoberto. No segundo dia, a equipe avança no tempo e novas análises da trajetória mostram que o asteroide deve atingir Europa ou o Norte da África. É quando começam os esforços para projetar uma missão que possa destruir o asteroide ou alterar a trajetória.

Mas os cientistas concluíram que tais missões não seriam capazes de decolar no curto espaço de tempo antes do impacto. Na vida real, com a capacidade atual não seríamos capazes de lançar qualquer espaçonave em tão pouco tempo.

Uma opção considerada foi detonar um explosivo nuclear próximo ao asteroide, na esperança de destruí-lo ou alterar a rota. Neste momento, tudo o que poderia ser feito seria evacuar a região do impacto quanto antes.