'Não vamos nos render', diz líder dos soldados ucranianos em Mariupol

Ele se recusou, no entanto, a fornecer o número de fuzileiros ucranianos ali localizados. Entre o contingente, estão homens do Batalhão Azov, milícia ligada a ideologias nazistas que surgiu no país em 2014 e foi parcialmente incorporada às forças de segurança.

"Vamos continuar conduzindo e completando as operações militares que nos forem enviadas e não vamos depor nossas armas", afirmou Serhi Volina ao jornal americano The Washington Post nesta terça-feira (19).

