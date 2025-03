Não nos apagarão, diz moradora sobre remoção do marco Black Lives Matter em Washington

Nesta segunda, o perfil da Casa Branca nas redes sociais postou um vídeo com as obras em andamento para a remoção da arte feita na praça Black Lives Matter.

Republicanos e Trump já ameaçaram colocar a capital dos EUA sob controle do governo federal. Washington D.C., distrito de Columbia, é um território e não fica em um estado americano. Tem algumas partes de sua administração compartilhadas com o governo federal, mas é autônoma. Defensores de Bowser veem um esforço em ceder a Trump para evitar perder essa autonomia.

Para algumas pessoas que passaram pelo local e falaram com a reportagem, por mais que a decisão de tirar a impressão das letras no asfalto tenha sido da prefeita, a avaliação é que a democrata foi obrigada a fazê-lo sob pena de perder financiamento.

Para ela, a remoção do mural representa uma mensagem do governo Trump contra minorias. "Você pode tirar fisicamente o concreto, mas é sempre bom lembrar que a mensagem é contra o assassinato de um homem negro na história de assassinatos de homens e mulheres negros pelo país. É triste, mas isso não apagará a memória do que isso representou", diz.

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Diante de máquinas e do barulho de britadeiras, moradores e integrantes de movimentos sociais acompanham nesta semana a remoção do mural onde se lê a frase "Black Lives Matter" (vidas negras importam), marco antirracista traçado ao longo de uma rua próxima à Casa Branca, em Washington.

