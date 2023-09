Não há brasileiros entre mortos e feridos no Marrocos, diz embaixador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O embaixador do Brasil no Marrocos, Alexandre Parola, afirmou na tarde deste sábado (9) que não há brasileiros entre os mortos e feridos no terremoto de 6,8 graus na escala Richter que provocou destruição no país e fez milhares de vítimas.

O QUE SE SABE

Não há registros junto à embaixada de brasileiros que tenham sofrido algum ferimento ou dano. A informação foi passada pelo embaixador, em entrevista à CNN.

Ele afirmou que estava em Marrakech quando ocorreu o terremoto e classificou o fenômeno como "assustador".

"Foi devastador, foi muito violento, um nível de destruição muito grande e cenas de sofrimento humano muito dramáticas e muito intensas. Por exemplo, pessoas correndo atrás de ambulâncias na cidade. Eu estava em Marrakech e saí de lá para ajudar na coordenação do apoio a brasileiros aqui na capital, em Rabá, porque é onde estão os recursos, onde está a embaixada", disse Parola.

Atualização das informações será constante. Desde o primeiro momento, o Ministério das Relações Externas do Marrocos colocou à disposição dos embaixadores e dos embaixadores latino-americanos um alto funcionário para transmitir informações "sempre atualizadas, precisas e muito frequentes", disse Parola.

Há o temor de que ocorram réplicas do terremoto. Uma parte importante das vítimas está em áreas muito remotas no país. O embaixador explicou que a cadeia do Atlas é muito alta, chegando a mais de 3 mil metros.

Parola afirmou que os acessos físicos são feitos por estradas "nem sempre as melhores", são pequenas e em terrenos acidentados, o que acaba por formar filas de ambulâncias que não conseguem passar porque o caminho está destroçado e coberto de pedras e rochas deslocadas pelo tremor.