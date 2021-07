'Não contenho as lágrimas', diz Nobel de literatura, que prepara livro sobre Belarus

"Não sou boa para a política. Quero ouvir as pessoas, falar com elas, documentá-las. Essa é a minha vocação." É o que ela está fazendo e, embora esperasse dificuldades para encontrar depoimentos, por causa do risco que isso implica, diz que histórias e testemunhas continuam chegando até ela.

"As pessoas perceberam que não podiam mais ficar em silêncio. Como se de repente tivessem recuperado a dignidade, elas resistiram, saíram para as ruas conscientemente", relata.

"Houve protestos em 2010, mas foram rapidamente dispersos. Dez anos depois, esses jovens conhecem o mundo moderno, viajam e usam as redes sociais. Eles veem e sabem mais do que nós e querem viver em um Estado não autoritário", disse.

Em setembro do ano passado, quando viajou para Alemanha, ela era a única dos líderes do conselho de oposição que ainda não tinha sido presa ou forçada a deixar o país. Desde então, Aleksiévitch mora em Berlim.

