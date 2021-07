Na Nicarágua, polícia prende sétimo candidato à presidência

Outros seis potenciais candidatos foram presos, um movimento que começou há quase dois meses. Jornalistas e ativistas de oposição também foram detidos. Quase todos foram presos por leis de "traição" que Ortega usou contra rivais políticos. A maioria enfrenta alegações vagas de crimes contra o Estado. Ortega alega que os protestos de rua em abril de 2018 foram parte de uma tentativa de golpe com financiamento estrangeiro. Fonte: Associated Press.

