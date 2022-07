Na Itália, 5-Estrelas bloqueia votação e coloca governo Draghi em risco

O chefe do Movimento 5 Estrelas da Itália disse que os legisladores do partido não participarão de um voto de confiança na câmara alta do Parlamento, colocando em risco a estabilidade do governo de coalizão do primeiro-ministro Mario Draghi.

O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou a mudança em um briefing noturno com parlamentares do 5-estrelas. A votação de uma série de medidas para ajudar os italianos a enfrentar a crise econômica está marcada para esta quinta-feira (14) no Senado e está vinculada a uma moção de confiança. Essas moções de confiança em projetos de lei patrocinados pelo governo são projetadas para garantir que os aliados cerrem fileiras, mas Conte anunciou: "não participaremos da votação".

O Movimento 5 Estrelas é um importante parceiro de coalizão no governo de unidade de Draghi. A liderança do 5 Estrelas vem reclamando há semanas sobre as prioridades do governo, exigindo alívio financeiro mais generoso para famílias e empresas atingidas pelos altos custos de energia e financiamento contínuo de um salário mensal garantido para aqueles que não conseguem encontrar trabalho.

Draghi tentou responder, mas deixou claro esta semana que não agiria com ultimatos. Ainda não está claro se o governo de Draghi ainda teria uma maioria sem legisladores de 5 Estrelas, já que muitos desertaram ou foram expulsos desde que o movimento chegou ao poder nacional nas eleições de 2018, quando se tornou o maior partido do Parlamento.

A direita, que se saiu bem nas recentes eleições locais e administrativas e vem liderando as pesquisas, disse que eleições antecipadas seriam a única solução se os senadores do 5 Estrelas se abstiverem de uma moção de confiança de seu próprio governo. Conte insistiu que ainda apoiava Draghi e trabalharia para encontrar soluções para as demandas do partido. Mas, acrescentou, "pedimos uma mudança no interesse exclusivo dos cidadãos". Fonte: Associated Press.