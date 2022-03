Na Colômbia, candidato de esquerda sai na frente em prévias presidenciais

As prévias do grupo de partidos centristas recolheram 2 milhões de votos e escolheram o matemático Sergio Fajardo como candidato.

O senador Gustavo Petro surgiu como o líder da corrida pela sucessão de Iván Duque. Com a apuração praticamente encerrada, Petro venceu as primárias da coalizão de partidos de esquerda com 80% dos 5,4 milhões de votos depositados.

