Museu sobre 11 de Setembro fecha devido a queda de visitação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos conhecido do que o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, erguido onde ficavam as Torres Gêmeas, na parte sul de Manhattan, em Nova York, o Museu de Tributo ao 11 de Setembro fechou as portas nesta quarta-feira (17). A informação é do jornal New York Post.

O encerramento é uma consequência das perdas financeiras que o museu vinha sofrendo desde o início da pandemia, segundo afirmou a CEO e cofundadora do museu Jennifer Adams-Web à publicação local.

Adams-Web contou que dois terços da receita anual do local vinham da venda de ingressos. A suspensão completa de suas atividades por seis meses no início da pandemia, em 2020, e a diminuição de público de cerca de 300 mil visitantes anuais para 26 mil em 2021 tornaram insustentável a operação do museu.

"Os visitantes simplesmente não voltaram", disse a CEO. Segundo ela, a única forma de manter o museu seria com recursos públicos, mas as conversas com o Departamento de Assuntos Culturais de Nova York não fluíram. O órgão não respondeu a questionamentos da agência Reuters.

O museu fecha a menos de um mês do marco de 21 anos dos ataques terroristas. Aberto em 2006 por um grupo de parentes de vítimas do incidente, numa antiga déli, e desde 2017 funcionando na Greenwich street, ele homenageava tanto aqueles que perderam suas vidas nos ataques quanto os que tiveram suas vidas impactadas por ele.

Segundo a CNN, a maior parte dos artefatos, vídeos e outros itens do museu será transferida para o Museu do Estado de Nova York em Albany. Isso inclui, por exemplo, equipamentos de socorristas e partes dos dois aviões que colidiram com os edifícios.

O tour que a instituição oferecia —guiado por sobreviventes, socorristas, residentes e membros de famílias que perderam entes queridos nos ataques—, porém, deixará de ser oferecido. O museu seguirá vivo com a presença online. Isso inclui vídeos interativos narrando as histórias daqueles cujas vidas foram afetadas pelos ataques e responderam a eles com iniciativas de cunho humanitário.

O 11 de Setembro é o evento com mais consequências na história americana recente. Assolou os EUA em sua mais longa guerra, no Afeganistão, redefiniu a política, a economia, as prioridades e transformou de forma definitiva o psicológico coletivo do país.