Mundo ultrapassa marca de 80 milhões de casos de covid-19

A Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, divulgou levantamento que aponta que os casos registrados de covid-19 no mundo atingiram neste sábado (26) a marca de 80.182.79, desde o início da pandemia.

De acordo com o R7, as mortes pela doença somam 1,75 milhão e, em apenas 24 horas, cerca de 7.335 pessoas morreram no mundo todo. O continente americano registra até o momento 34 milhões de casos, já a Europa ultrapassou a barreira simbólica de 25 milhões. O Sul da Ásia conta 11,8 milhões de infecções acumuladas.

O Brasil apresenta um índice de letalidade muito elevado, com 190 mil mortes em 7,4 milhões de casos.