Mundo supera a marca de 1 milhão de mortos por Covid-19

O mundo superou o número de 1 milhão de mortes pela Covid-19, nesta segunda-feira (28), segunda a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos e o Brasil são os países com os maiores números de óbitos.

De acordo com o Sistema Globo, O Brasil está entre os dados mundiais do monitoramento da Hopkins, com atualização até a noite (22h, no horário de Brasília) de segunda-feira. Para tentar ocultar o aumento de casos, vários países europeus anunciaram ou planejam novas restrições para conter a disseminação do vírus.