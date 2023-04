Multidão ignora recuo de Netanyahu e vai às ruas em 13ª semana de protestos

Em seguida, Netanyahu trocou farpas com Biden. "Israel é um país soberano e toma suas decisões segundo os desejos de sua população e não com base em pressões externas, inclusive quando elas vêm de seus melhores amigos", disse.

O governo de Netanyahu defende que a reforma servirá para reequilibrar os poderes ao reduzir as prerrogativas da Suprema Corte, que o Executivo considera politizada, a favor do Parlamento.

Desde o anúncio da mudança legislativa no início de janeiro, dezenas de milhares de cidadãos foram às ruas todas as semanas para denunciar o projeto de lei e protestar contra o governo de Netanyahu, um dos mais à direita da história de Israel.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milhares de israelenses foram às ruas de Tel Aviv e outras cidades neste sábado (1º) pela 13ª semana consecutiva para protestar contra o projeto do governo de reforma judicial, apesar da "pausa" no processo legislativo decidida pelo primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.