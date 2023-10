Mulheres e crianças são 60% dos feridos na Palestina por ataques de Israel

Gantz também pediu a criação de um "gabinete de guerra". Esse grupo seria formado somente por ele, Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. O jornal The Times of Israel diz que, mesmo assim, o premiê teria insistido para ter a palavra final nesse gabinete.

Na prática, o acordo funciona como uma espécie de "carta-branca" para o premiê tomar medidas de emergência sem o bloqueio de oposicionistas. Isso ocorre porque os partidos governistas não têm maioria no Parlamento israelense, o que permite que a oposição possa vetar propostas do governo.

Três paramédicos palestinos também foram mortos em Gaza, dizem autoridades da Palestina. Imagens divulgadas pelo governo mostram ambulâncias destruídas e com marcas de sangue, que teriam sido atacadas no norte de Gaza.

O governo local diz que todos os leitos estão ocupados no território. Segundo o ministério, medicamentos e equipamentos hospitalares estão "a caminho do esgotamento".

