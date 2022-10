Mulher viaja para comemorar o próprio aniversário e morre após teto desabar

A prima de Nishelle, Chanel Maston, conta que elas tentaram se proteger da força do furacão usando lençóis para se amarrarem umas às outras, mas não adiantou. Mesmo com as vítimas chutando o telhado, na tentativa de impedir que o desabamento as esmagasse, ele veio abaixo.

