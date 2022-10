Mulher trans, milionária tailandesa compra concurso de beleza Miss Universo

Ela dirige o grupo midiático JKN Global e é conhecida em seu país por apresentar a versão tailandesa do programa de reality show "Project Runway". Sua fortuna é estimada em US$ 170 milhões, segundo a Forbes.

A empresária tailandesa trans Anne Jakapong Jakrajutatip comprou por US$ 20 milhões (cerca de R$ 107 milhões) a empresa organizadora do concurso de beleza Miss Universo, anunciou a empresa em comunicado. O concurso já pertenceu ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

