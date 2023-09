Mulher tem cabelos arrancados ao ficar presa em roda gigante

A mulher ficou incapaz de se mover, e testemunhas viram quando os cabelos dela eram arrancados pelos funcionários, com objetivo de fazer com que a cabeça não fosse puxada para o equipamento.

Ao The Sun, testemunhas disseram que a mulher começou a gritar pedindo socorro, e logo ocupantes das outras cadeiras do brinquedo começaram a pedir para uma equipe do parque subisse na roda gigante, que estava a 8 metros do chão.

