Mulher tem braços amputados e parte do intestino removido após ataque de pitbulls

De acordo com o jornal The New York Post, Kyleen Waltman, de 38 anos, teve os dois braços amputados após ser atacada por 3 cães da raça pitbull. O caso aconteceu no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Segundo a irmã da vítima, Amy Wynne, ela ainda teve parte do intestino removido e ainda pode perder parte do esôfago.

Waltman foi atacada na calçada na última segunda-feira (21). No momento do ataque um vizinho se deparou com os animais ferindo a mulher e conseguiu assustá-los dando um tiro para o alto.

"Naquela hora, não conseguiam nem identificá-la", disse outra irmã de Waltman, Shenna Green, ao jornal. "Se não fosse por esse homem, minha irmã não estaria aqui".

Segundo a reportagem, ainda não se sabe por que os pitbulls estavam na rua. O dono dos cachorros, Justin Minor, chegou a ser preso, mas foi solto e deve pagar uma multa de US$ 15 mil (aproximadamente R$ 72,6 mil). Os animais foram levados para um centro de controle animal após o ataque.

A família de Waltman fez uma vaquinha online para ajudar a custear o tratamento dela. Até o momento, eles já receberam US$ 79 mil (R$ 382 mil).