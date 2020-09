Mulher pega fogo após uso de desinfetante para as mãos nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A americana Kate Wise está se recuperando em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) depois que seu corpo ficou em chamas enquanto ela tentava acender uma vela dentro de casa. O caso ocorreu na cidade de Round Rock, no estado do Texas (EUA).

Segundo o canal local KVUE, afiliado da rede ABC, Wise ficou com queimaduras graves em todo o corpo. Ela contou à emissora que tinha usado um desinfetante para as mãos (no Brasil, o mais comum é o álcool em gel) sem marca, que ela tinha comprado para proteger a ela mesma e às três filhas do coronavírus.

Do hospital, ela mandou um vídeo falando sobre o acidente. "É algo que você nunca quer que seus filhos vejam: você simplesmente em chamas", afirmou. "Nunca quis que elas passassem por isso."

Kathryn Bonesteel, amiga de Wise, lançou uma campanha no site GoFundMe para ajudá-la com as despesas médicas. "Kate colocou as crianças na cama para assistir a um filme", contou. "Ela usou o desinfetante para mãos que tinha comprado em uma loja de confiança."

"Logo depois, foi acender algo no quarto e o braço dela pegou fogo", disse. "Em pouco tempo, houve uma explosão como se houvesse uma bomba. Ela está com queimaduras da cabeça aos pés, de segundo e terceiro graus."

"Duas das filhas delas correram até um vizinho para ligar para a emergência", continuou. "Em chamas, ela carregou a filha portadora de deficiência e o cachorro para fora de casa."

Bonesteel também alertou para a compra de produtos sem marca. "Todos nós estamos comprando o que está facilmente disponível", avaliou em entrevista à KVUE. "Procuramos lojas em que confiamos, como a Amazon, para comprar os produtos de que precisamos para proteger a nós mesmos e nossas famílias."

O Corpo de Bombeiros de Round Rock ainda investiga o caso.