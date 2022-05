Mulher ouve choro de chihuahua filhote e encontra animal com flechada no pescoço

Um chihuahua filhote foi resgatado após uma mulher ouvir o animal chorando de dor com uma flechada no pescoço. O caso aconteceu no sul da Califórnia, nos EUA, de acordo com o Departamento de Animais do condado de Riverside.

A moradora acionou a polícia após se deparar com o animal de 4 meses ferido. Policiais da região fizeram o resgate do filhote e o encaminharam para o centro veterinário. Após exames e radiografias, foi constatado que a flecha, que atravessou o pescoço do chihuahua, não atingiu artérias vitais e o objeto foi removido.

De acordo com a diretora do departamento, Erin Gettis, o animal passa bem e após recuperação ele estará disponível para ser adotado. A polícia investiga para encontrar o responsável de ter disparado a flecha no filhote.