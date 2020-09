Mulher pega fogo após passar álcool em gel no corpo e acender incenso

Uma mulher teve parte do corpo queimado após gel desinfetante com álcool que ela usava nas mãos pegou fogo. O caso aconteceu Round Rock, no Texas, no último dia 30.



Segundo informações de um site Globo, Kate Wise passou o gel e tentou acender um incenso, foi neste momento, que o incêndio começou, e se alastrou pela garrafa de gel, fazendo com que as chamas atingissem a casa.



A vítima teve queimaduras de segundo e terceiro grau pelo corpo e precisou passar por cirurgias de reconstrução. Às três filhas que estavam dentro da casa, conseguiram sair do imóvel e passam bem.