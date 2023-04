Mulher fica com bala alojada no clitóris após tiro acidental em casa

A vítima deu entrada no Hospital Erdoğan sentindo fortes dores na vagina e um exame de tomografia constatou que o projétil atravessou a vulva e ficou alojado no clitóris.

Uma mulher, de 24 anos, ficou com uma bala alojada no clitóris após um tiro acidental dentro de casa na Somália, na África. O caso ocorreu em novembro do ano passado e agora foi publicado no International Journal of Surgery Case Reports.

