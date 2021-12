Mulher entra em trabalho de parto e tesla com piloto automático a leva para maternidade

Uma mulher na Filadélfia, EUA, deu à luz sua filha no carro da Tesla, dirigindo no piloto automático. Yiran Sherry, de 33 anos, e seu marido Keating Sherry, de 34, levavam o filho de três anos para a escola juntos quando sua bolsa estourou. Bloqueada na estrada, ela começou a dar à luz, e seu marido entendeu que ele não poderia mais dirigir com sua esposa em dores. Keating Shirley montou um sistema de navegação para um hospital nos subúrbios ocidentais de Poly City, a 20 minutos de distância, e "dirigiu" o Tesla no piloto automático. Para atender à demanda por sistemas de direção autônoma, ele disse que gentilmente colocou as mãos no volante do carro ao ajudar sua esposa no parto. Quando a família correu para o hospital, a criança já havia se separado completamente do corpo da mãe. Quando a enfermeira chegou, ela cortou o cordão umbilical do bebê no banco da frente do carro. A bebê Maeve Lily recebeu o apelido no hospital de “bebê Tesla”.

