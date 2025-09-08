   Compartilhe este texto

Motorista avança contra multidão em protesto pró-Palestina na Suíça

Por Folha de São Paulo

08/09/2025 22h15 — em
Mundo



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público da Suíça abriu uma investigação contra um homem de 56 anos que atravessou, de carro, uma multidão durante um protesto pró-Palestina em Lausanne, deixando duas pessoas levemente feridas.

De acordo com a polícia local, o suspeito, que reside na cidade, foi interceptado na noite deste domingo (7), pouco depois do episódio, e está à disposição para ser interrogado. A promotoria avalia acusá-lo por colocar vidas em risco, crime previsto no Código Penal suíço com pena de até cinco anos de prisão ou multa financeira.

O incidente ocorreu na ponte Chauderon, no centro da cidade, onde entre 1.500 e 2.000 manifestantes bloquearam o trânsito sentando-se na via. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o motorista ultrapassando veículos parados entre eles dois ônibus de transporte público e, em seguida, avançando com seu carro esportivo em meio aos participantes, que correm para não ser atingidos.

A polícia afirmou em comunicado que o homem desrespeitou ordens de parada antes de cruzar a ponte. O carro foi danificado pela reação da multidão, que tentou impedi-lo de seguir adiante conforme avançava. Os dois feridos não precisaram de atendimento médico, e o protesto transcorreu de forma pacífica mesmo depois do ocorrido.

As autoridades ressaltaram que a tipificação das acusações ainda pode mudar conforme avancem as investigações. Até esta segunda, nenhuma acusação formal havia sido protocolada.

Bastidores da Política - STF será julgado pela história Bastidores da Política
STF será julgado pela história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


Foto: Reprodução/Youtube

08/09/2025

Maduro antecipa comemorações de Natal para 1º de outubro na Venezuela

Thiago Ávila estava a bordo do navio / Foto: Reprodução/YouTube

08/09/2025

Barco que tenta chegar a Gaza é atingido por drone, diz organização; brasileiro estava a bordo

08/09/2025

Maduro quase dobra a mobilização de soldados em áreas sensíveis da Venezuela

08/09/2025

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Jeffrey Epstein

Ministro Alexandre de Moraes é alvo de críticas do governo americano / Foto: Reprodução

08/09/2025

Governo Trump ameaça o Brasil e cita Alexandre de Moraes: ‘abusos de autoridade’

08/09/2025

Assembleia derruba premiê da França, e Macron promete nomear substituto

08/09/2025

Ex-premiê do Reino Unido recebeu R$ 1,7 milhão de fundo após reunião com Maduro, diz jornal

08/09/2025

Eleição na província de Buenos Aires confirma maior derrota de Milei desde início do seu governo

08/09/2025

Desci do ônibus e ouvi os tiros, foi assustador, diz brasileiro que presenciou ataque em Jerusalém

08/09/2025

Motorista avança contra multidão em protesto pró-Palestina na Suíça

08/09/2025

Israel promete 'furacão de ataques' e derruba 4º arranha-céu seguido em Gaza; vídeo

08/09/2025

Democratas publicam suposta carta de aniversário de Trump a Jeffrey Epstein

08/09/2025

Israel derruba prédio pelo quarto dia consecutivo na Cidade de Gaza

Foto: Casa Branca

08/09/2025

Suprema Corte dos EUA libera prisão de migrantes com base em etnia e idioma

08/09/2025

Assembleia derruba premiê da França e Macron promete nomear outro 'nos próximos dias'

Foto: Reprodução/Youtube

08/09/2025

Premiê da França renuncia ao cargo após derrota no Parlamento; Macron perde aliado

08/09/2025

Rabinos e espanhol de 25 anos estão entre vítimas do ataque em Jerusalém

08/09/2025

Assembleia Nacional derruba primeiro-ministro da França e põe país sob incerteza política

08/09/2025

Desci do ônibus e ouvi os tiros, foi assustador, diz brasileiro que presenciou ataque em Jerusalém

08/09/2025

Londres enfrenta dia caótico com greve no metrô

08/09/2025

Presença militar dos EUA no mar do Caribe é um fator de tensão, diz Lula no Brics

08/09/2025

Apuração na província de Buenos Aires termina e confirma maior derrota de Milei desde início do seu governo

08/09/2025

Israel promete vingar mortos durante ataque em Jerusalém; veja vídeo

08/09/2025

Rabinos e espanhol de 25 anos estão entre vítimas do ataque em Jerusalém

08/09/2025

Espanha anuncia plano para 'deter genocídio em Gaza', e Israel veta entrada de vice-primeira-ministra do país europeu

08/09/2025

Hamas chama ataque que deixou seis mortos em Jerusalém de 'ato heroico'

08/09/2025

Na cidade mais alta do mundo, pessoas morrem aos 35 -mas não pela altitude

08/09/2025

Ataque a tiros em Israel deixa mortos; país ameaça Gaza com 'aniquilamento'

08/09/2025

SP 'está preparado' para crise hídrica, diz secretária do Meio Ambiente


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!