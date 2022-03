Motorista atropela multidão e mata ao menos seis pessoas na Bélgica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro em alta velocidade atropelou uma multidão reunida para o carnaval em Strépy-Bracquegnies, vilarejo no sul da Bélgica, às 5h da manhã deste domingo (20), no horário local. Segundo as autoridades locais, pelo menos seis pessoas morreram e outras 26 estão feridas.

O prefeito de La Louvière, Jacques Gobert, afirmou que o motorista avançou enquanto um grupo com cerca de 150 a 200 pessoas que participavam do carnaval deixava o ginásio Omnisports para ir ao centro de Strépy-Bracquegnies.

Durante uma entrevista coletiva La Louvière, cidade próxima à fronteira com a França, o procurador-adjunto do rei da Bélgica, Damien Verheyen, disse que, entre os 26 feridos, dez pessoas estão em estado grave, com risco de morte.

Verheyen afirmou que, por enquanto, não há indícios de que o incidente tenha sido um ataque terrorista. Segundo ele, duas pessoas foram detidas no carro, ambas moradoras de La Louvière e com idades na faixa dos 30 anos.

"Meus pensamentos vão para as vítimas e seus entes queridos. Todo o meu apoio também vai para os serviços de emergência por sua ajuda e assistência prestada", disse Alexander De Croo, primeiro-ministro belga, no Twitter. Acompanhado do rei Philippe, De Croo visitará o local durante o dia.

A ministra belga Annelies Verlinden também se manifestou no Twitter: "Minhas sinceras condolências às famílias e amigos daqueles que morreram e ficaram feridos no incidente ocorrido esta manhã em Strépy".