Moscou sofre maior ataque desde começo da Guerra da Ucrânia

No último dia 3, dois drones foram lançados em direção à residência de Putin no Kremlin. Os artefatos, segundo Moscou, foram interceptados pelos sistemas de defesa antiaérea, e nenhum dos prédios sofreu danos, embora fragmentos dos equipamentos, ainda na versão russa, atingiram a área. Ninguém ficou ferido.

O ataque em Moscou ocorreu após a Rússia intensificar os bombardeios contra Kiev, com o uso de mísseis e também de drones. A capital da Ucrânia foi atingida pelo terceiro dia consecutivo nesta terça. Segundo autoridades ucranianas, as ofensivas russas na cidade têm sido frequentes e tentam manter a população em profunda tensão psicológica antes de uma esperada contraofensiva no front da guerra.

No Telegram, o canal Baza, vinculado ao Kremlin, disse que a ofensiva foi ainda maior: mais de 25 equipamentos teriam invadido o espaço aéreo de Moscou. Moradores contaram que ouviram fortes estrondos e sentiram cheiro de gasolina. Vídeos publicados nas redes sociais mostram a população alarmada diante do ataque. Algumas gravações mostram os drones sendo interceptados.

