Mortes provocadas por terremoto no Mar Egeu sobe para 51

O número de mortos do terremoto que atingiu regiões da Turquia e da Grécia voltou a subir neste domingo (31).

Enquanto a Turquia soma 49 mortos, outras duas pessoas morreram ilha de Samos, na Grécia. Desde a tragédia, os países contabilizam cerca de 900 feridos e ainda há várias pessoas desaparecidas.

Desde a sexta-feira (30), bombeiros trabalham incansavelmente em Bayrakli, cidade turca mais afetada pelo terremoto. Na noite de ontem (31), um homem foi resgatado com vida após passar miasse 33 horas soterrado sob escombros de um dos oito prédios que desabaram.

A equipe de socorristas acredita que pelo menos 10 pessoas ainda estejam entres destroços e lutam contra o tempo para tentar encontrá-las com vida. O terremoto no mar Egeu destruiu vários locais, fez prédio residências desmoronarem e pessoas perderem tudo o que tinham. A situação ainda é caótica na Turquia, e na Grécia, apesar do impacto ter sido um pouco menor, os estragos também assustaram a todos.