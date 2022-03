Mortes em Mariupol chegam a 1.582 durante a guerra, diz prefeitura

Autoridades disseram que a situação em Mariupol era crítica, pois as forças russas apertaram o cerco em torno da cidade portuária do Mar Negro e os moradores estão sem energia ou água há mais de uma semana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortos na cidade portuária de Mariupol, no leste da Ucrânia, chegou a 1.582, segundo o gabinete do prefeito. A informação foi veiculada na Associated Press. O cerco russo na cidade completou 12 dias. "Diante do bombardeio implacável, os mortos nem estão sendo enterrados."

