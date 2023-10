Morta pelo Hamas, filha de brasileira é enterrada em Israel

No dia 10 de outubro, o funeral da brasileira Bruna Valeanu, 24, reuniu mais de 10 mil pessoas em Israel, que se solidarizaram com uma convocação feita pelas redes sociais.

Mario Fishbein, tio da adolescente, disse à Folha de S.Paulo que centenas de pessoas foram ao enterro no cemitério do kibutz Ga'ash, na região norte de Tel Aviv.

