Morre sexta criança de acidente com castelo inflável

Chace Harrison foi a sexta criança que morreu após um castelo inflável levantar em uma altura de 10 metros com um forte vento durante festa escolar. O acidente ocorreu na última quinta-feira (16) na Austrália. O menino de 11 anos estava internado no hospital, não resistiu e veio à óbito neste domingo (19). Chace era um dos nove que caíram do brinquedo. Addison Stewart, 11, e Jalailah Jayne-Maree Jones, Jye Sheehan, Peter Dodt e Zane Mellor, ambos com 12 anos, são as outras vítimas fatais do acidente.

