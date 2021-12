Morre o ganhador do Nobel da Paz Desmond Tutu na África do Sul

Morreu neste domingo (26), o ganhador do Nobel da Paz, Desmond Tutu. O arcebispo africano tinha 90 anos e foi uma das figuras mais importantes da história na luta contra o apartheid. A morte do religioso foi anunciada pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Em um comunicado, o líder africano ressaltou a jornada de Tutu e sua luta pela defesa dos direitos civis dos negros: “Um homem de intelecto extraordinário, integridade e invencibilidade contra as forças do apartheid, ele também era terno e vulnerável em sua compaixão por aqueles que sofreram opressão, injustiça e violência sob o apartheid e pessoas oprimidas e oprimidas em todo o mundo”, declarou. A causa específica da morte não foi noticiada, mas Tutu já tinha o estado de saúde muito frágil há mais de 7 anos e vivia entre indas e vindas para hospitais, onde passava longos períodos internado.

