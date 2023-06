Morre nos EUA Theodore Kaczynski, o terrorista 'Unabomber', aos 81 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terrorista americano Ted Kaczynski, 81, conhecido como Unabomber, morreu neste sábado (10). Ele foi encontrado inconsciente numa cela de um presídio federal na Carolina do Norte, nos EUA.

Kaczynski foi condenado à prisão perpétua por enviar pacotes-bombas que resultaram na morte de três pessoas e deixaram ao menos 23 feridas entre 1978 e 1995. Os ataques tinham como alvo cientistas, professores universitários e executivos de empresas de tecnologia, que ele dizia serem responsáveis pelos "males modernos".

A causa da morte do terrorista não foi especificada. Ao jornal New York Times, porém, três pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato disseram se tratar de suicídio.

O apelido "Unabomber" é fruto do nome dado a uma força-tarefa criada em 1979 que incluiu o FBI (a polícia federal americana) e outras agências para investigá-lo: a "Unabom" –uma junção de "un", de universidade, onde os primeiros ataques ocorreram, e bomba.

Considerado um dos mais promissores matemáticos dos EUA na década de 1960, Kaczynski se formou em Harvard, doutorou-se em Michigan e lecionou em Berkeley até abandonar a carreira acadêmica e se isolar em uma choupana numa área rural de Montana, em 1972.

A choupana serviu como base para uma série de atentados iniciada em 1978, quando ele enviou um pacote-bomba para um professor de engenharia da Northwestern University, em Chicago.

O material explodiu antes de chegar ao remetente, ferindo levemente um policial. Um aluno de pós-graduação da mesma faculdade foi a segunda vítima —uma pequena bomba explodiu em suas mãos, causando queimaduras superficiais.

No ano seguinte, outra bomba feita por ele explodiu no compartimento de carga de um avião comercial da American Airlines. A aeronave de voo doméstico precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Dulles, perto de Washington. Doze passageiros que inalaram fumaça precisaram de atendimento médico.

Em 1980, um artefato construído por Kaczynski explodiu e feriu o então presidente da companhia aérea United Airlines, Percy Wood, em sua casa em Illinois. O terrorista cometeu o primeiro assassinato em 1985, quando Hugh Scrutton, empresário do setor de informática, morreu na explosão de um objeto cheio de pregos e lascas no estacionamento de uma de suas lojas em Sacramento, na Califórnia.

Os atentados motivaram uma busca frenética pelo terrorista, numa caçada que é descrita como uma das mais longas e caras da história americana. Um período de seis anos em que nenhuma bomba foi enviada, entre 1987 e 1993, contudo, esfriou as operações.

Kaczynski retomou a campanha de terror em 1994, quando matou Thomas Mosser, executivo de publicidade de Nova Jersey que havia trabalhado para melhorar a imagem pública da petroleira Exxon.

A empresária Gilbert Murray, chefe de uma madeireira da Califórnia, foi assassinada em 1995. Ambos foram alvos de ataques com bomba.

Naquele mesmo ano, Kaczynski enviou um manifesto com 35 mil palavras para veículos de imprensa americanos. No texto intitulado "Industrial Society and Its Future" (sociedade industrial e seu futuro), o terrorista criticou a sociedade industrial e a destruição do meio ambiente. Também alegou a população vinha sendo alienada.

O texto foi publicado por New York Times e Washington Post após orientação do Departamento de Justiça, que alertou para a possibilidade de novos atentados. Kaczynski foi localizado e preso em 1996, numa operação que envolveu dezenas de policiais.

No julgamento, rejeitou as tentativas de seus advogados de associar os crimes a problemas psiquiátricos — especialistas envolvidos no julgamento constataram em seus escritos sinais de esquizofrenia.

O terrorista chegou a dizer que comandaria sua própria defesa e admitiu ter cometido 16 ataques à bomba entre 1978 a 1995. Dois anos após sua captura, em 1998, acabou condenado à prisão perpétua ao aceitar, com relutância, um acordo que o livrou da pena de morte.

Descrito pelo FBI como "gênio distorcido que aspirava ser o assassino perfeito e anônimo", Kaczynski primeiro foi enviado a uma prisão de segurança máxima em Florence, no Colorado. Ele foi transferido para o presídio da Carolina do Norte em 2021 devido a problemas de saúde.

O terrorista foi declarado morto por volta das 8h no horário local (9h em Brasília) deste sábado, segundo a agência americana responsável pelas prisões.

Kaczynski nasceu em 22 de maio de 1942, em Chicago. Na infância, passou longos períodos isolado devido a um surto de urticária. Considerado uma criança quieta e brilhante, formou-se no ensino médio aos 15 anos e ganhou uma bolsa de estudos em Harvard.

Na faculdade, psicólogos submeteram estudantes voluntários, incluindo Kaczynski, a horas de abuso verbal e emocional extremo como parte de uma tentativa de medir como as pessoas lidavam com o estresse. O experimento, agora considerado antiético, durou três anos.