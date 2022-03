Moradores de Kiev tentam encontrar sentido em meio a escombros após novo ataque da Rússia

KIEV, UCRÂNIA (FOLHAPRESS) - Um novo ataque russo, na manhã desta sexta-feira (18), atingiu uma área próxima a um conjunto habitacional na capital ucraniana, Kiev. O local ainda conta com moradores, principalmente idosos vivendo sozinhos e pessoas com deficiências físicas, o que as impossibilita de se locomoverem sem ajuda.

Assim como aconteceu nos dias anteriores, a ação, que deixou um morto e quatro feridos, abriu uma cratera na região atingida. O conjunto abriga diversos prédios de cinco andares, separados por um vão usado como estacionamento e área de lazer. Como os edifícios não foram diretamente atingidos pelo ataque, a destruição é fruto da onda de choque, do calor e dos estilhaços gerados pela explosão.

Sentado em meio aos escombros do pequeno cômodo que até o início desta manhã foi a sua cozinha, Roman, um senhor com voz rouca e mãos, braços e pernas trêmulos, fumava um cigarro que conseguiu com um dos jornalistas que entravam e saíam dos apartamentos destruídos pelo ataque moscovita.

Ele também tomava o resto de sopa que havia sobrado em uma panela deixada aberta sobre o fogão coberto de uma poeira fina de cimento e concreto. Falava sozinho, dizendo não saber para onde ir nem o que fazer. "Aqui era um bairro muito bom, não sei o que farei da minha vida."

Como Roman, muitos tentavam encontrar um sentido para o que estava acontecendo. Limpavam os corredores cheios de pedaços de vidro e ferro contorcido e subiam e desciam as escadas congestionadas carregando baldes com entulho, como se tentassem reconstruir suas vidas o mais rapidamente possível.

Sinaida Grigorievna, 75, chorava sentada em uma cama, enquanto um voluntário chamado Ihor a ajudava a arrumar a fechadura da porta. Seu apartamento, com um grande tapete vermelho pendurado na parece como se fosse um quadro, ficava do outro lado de onde a explosão ocorreu. Seus móveis, suas roupas e sua vida foram salvas pelas paredes entre a explosão e o cômodo em que estava.

Tentando acalmá-la, Ihor, que em tempos de paz era um cozinheiro de um restaurante italiano, cantava de uma maneira um tanto torta a canção "Ti Voglio Bene Assai" (eu te amo muito), de Massimo Ranieri. Queria consolar a senhora que chorava não apenas pela destruição que, por não ter saído do apartamento, ela ainda não havia visto, mas para tranquilizá-la devido à morte de suas plantas, derramadas pelo chão de um dos quartos e da cozinha, ambos os cômodos praticamente intactos.

O Exército russo continua a enfrentar problemas para avançar em direção à capital ucraniana. Segundo o governo do país invadido, as tropas do Kremlin estão tendo que arcar com milhares de baixas, e, em vídeo compartilhado na internet, combatentes ucranianos mostravam fotos de corpos de soldados russos embalados em sacos plásticos dentro de uma sala refrigerada.

As legendas das imagens grotescas dos rostos desfigurados pediam que as mães desses soldados, se os reconhecessem, viessem buscá-los antes que fossem enterrados em fossas coletivas.