Montanha-russa sai dos trilhos e deixa duas crianças feridas na Escócia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma montanha-russa sofreu um descarrilamento em um parque temático na Escócia, o Landmark Adventure Park, na manhã de hoje e deixou duas crianças feridas. Segundo informou um porta-voz da polícia ao Mirror, o brinquedo sofreu uma "falha mecânica".

Em imagem publicada no Twitter, dois carros traseiros da montanha-russa aparecem pendurados na lateral da pista. O incidente ocorreu por volta das 11h30 do horário local.

As crianças sofreram ferimentos leves e foram cuidadas ainda no parque. De acordo com a publicação, uma testemunha afirmou que o local estava cheio no momento do acidente e que muitos correram para ver o que tinha acontecido.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros escocês informou ao tabloide que "mobilizou vários agentes especializados para auxiliar os parceiros de serviços de emergência após relatos de descarrilamento de uma montanha-russa" e que saiu de cena por volta das 12h14.

